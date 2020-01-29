Ласицкене считает, что руководство ВФЛА нужно отстранить от контактов с World Athletics

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что нынешнему руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) нельзя доверить процесс восстановления членства федерации в World Athletics.

Международная федерация, отправляя письмо новому министру спорта Олегу Матыцину и ВФЛА, даёт ВФЛА последний шанс признать вину, после чего обещает возобновить процесс восстановления российской федерации и допустить спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

«Я в ярости от того, что на тот момент министр спорта Павел Колобков и нынешний глава ОКР Станислав Поздняков проигнорировали все обращения легкоатлетов по поводу команды Дмитрия Шляхтина, которая продолжает руководить ВФЛА. Вопросы всех открытых писем так и остались без ответа. Сегодняшнее решение AIU — это их зона ответственности и их вина. Считаю, что и. о. главы ВФЛА Юлия Тарасенко и все остальные работники ВФЛА должны быть незамедлительно отстранены от любых контактов с World Athletics и другой деятельности.

Письмо, которое в ближайшее время World Athletics пришлёт новому министру спорта Олегу Матыцину и ВФЛА, а самое главное, реакция на это письмо — последний шанс вернуть российских легкоатлетов на международную арену и возобновить процесс восстановления ВФЛА. Доверить этот шаг нынешним руководителям федерации нельзя», — приводит слова Ласицкене РИА «Новости».