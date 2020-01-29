Мишин: Фернандес, наверное, посмотрел на Алиева в предыдущем сезоне и решил заканчивать

Российский тренер Алексей Мишин прокомментировал завоевание золотой медали чемпионата Европы в Граце (Австрия) «одиночником» Дмитрием Алиевым.
«Хвала Диме, хвала его тренеру Жене Рукавицыну. Надо сказать, что работа была непростая. Я вспоминаю такую цепочку: Лёша Урманов — Лёша Ягудин — семь раз Плющенко. Теперь Дима. Вот говорят: «Ой, как хорошо, что ушёл Фернандес». Это ещё неизвестно, для кого это хорошо, потому что Фернандес, наверное, посмотрел Диму в предыдущем сезоне и решил, что пора заканчивать», — заявил Мишин в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
Напомним, серебряную медаль в одиночном мужском катании завоевал ещё один россиянин — Артур Даниелян. Третьим стал грузин Морис Квителашвили.
Легенда фигурного катания из Испании Хавьер Фернандес выигрывал чемпионат Европы на протяжении последних семи лет. После успеха на ЧЕ-2019 в Беларуси испанец объявил о завершении карьеры.
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