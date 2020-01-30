Ласицкене объяснила, почему не будет избираться в президенты ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене объяснила, почему не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Даже об этом не задумывалась. Я действующая спортсменка. Будет нелепо и тяжело ещё пытаться избираться в президенты ВФЛА. Так что вообще не рассматривала такой вариант. Единственное, что у нас сейчас есть — это надежда, что люди, только что назначенные руководить российским спортом, реально начнут действовать. И как-то повлияют на Федерацию ёегкой атлетики.

Есть ли в легкоатлетической среде люди, которые могли бы возглавить ВФЛА и вывести её из кризиса? Я думаю, есть в лёгкой атлетике такие люди. Имён меня не спрашивайте. Вообще не считаю, что должна называть их. Но на самом деле есть люди, которые могут и хотят помочь. И они должны быть заинтересованы в диалоге с международными организациями и в совместных действиях по проведению капитального ремонта, в котором нуждается наш вид спорта. А не как было до этого, когда что-то поменяли на отдельных направлениях, а результата нет — лёгкая атлетика не развивается, и федерация не вернулась в международную систему», — приводят слова Ласицкене «Известия».