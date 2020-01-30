Траньков призвал россиян болеть за США на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в шутливой форме агитировал болельщиков сборной России поддерживать команду США на юниорском чемпионате мира. Причиной такого призыва стала заявка американской сборной.



«Уважаемые болельщики сборной России по фигурному катанию! На чемпионате мира среди юниоров в категории «Юноши», болейте и за сборную США тоже, ведь там выступают Илья Малинин, Максим Наумов и Андрей Торгашёв», — написал Траньков на собственной странице в «твиттере».



Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт со 2 по 8 марта в Таллине (Эстония). Напомним, действующими чемпионами мира среди юниоров являются Александра Трусова (одиночное катание) и дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов (парное катание).

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