Два россиянина входят в число лидеров на шахматном турнире в Гибралтаре

Российский шахматист Давид Паравян сыграл вничью с китайцем Ван Хао в девятом туре шахматного турнира в Гибралтаре. Андрей Есипенко разошёлся миром с иранцем Пархамом Магсудлу, Даниил Юффа — с соотечественником Кириллом Алексеенко.

Максим Матлаков проиграл боснийцу Денису Кадричу, а Михаил Антипов — англичанину Майклу Адамсу.

После девяти туров лидируют пять шахматистов, включая двух россиян — Есипенко и Паравяна (по 7 очков). По 7 баллов также набрали Ван Хао, Пархам Магсудлу и представитель Турции Мустафа Йылмаз. В активе Юффы и Кобалии — по 6,5 балла, у Алексеенко — 6.

Среди россиянок лучший результат у Натальи Погониной и Ирины Утяцкой — по 5 баллов.

Международный шахматный фестиваль в Гибралтаре завершится 31 января.