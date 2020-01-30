Два россиянина входят в число лидеров на шахматном турнире в Гибралтаре
Российский шахматист Давид Паравян сыграл вничью с китайцем Ван Хао в девятом туре шахматного турнира в Гибралтаре. Андрей Есипенко разошёлся миром с иранцем Пархамом Магсудлу, Даниил Юффа — с соотечественником Кириллом Алексеенко.
Максим Матлаков проиграл боснийцу Денису Кадричу, а Михаил Антипов — англичанину Майклу Адамсу.
После девяти туров лидируют пять шахматистов, включая двух россиян — Есипенко и Паравяна (по 7 очков). По 7 баллов также набрали Ван Хао, Пархам Магсудлу и представитель Турции Мустафа Йылмаз. В активе Юффы и Кобалии — по 6,5 балла, у Алексеенко — 6.
Среди россиянок лучший результат у Натальи Погониной и Ирины Утяцкой — по 5 баллов.
Международный шахматный фестиваль в Гибралтаре завершится 31 января.
Российские шахматисты Есипенко и Паравян сыграли вничью в 8-м туре турнира в Гибралтаре
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