10-кратная чемпионка Франции по фигурному катанию обвинила тренера в сексуальном насилии

10-кратная чемпионка Франции, медалистка чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Сара Абитболь заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны бывшего тренера Жиля Бейера, сообщает L’Equipe. По словам фигуристки, инциденты неоднократно происходили с 1990 по 1992 год, когда она была несовершеннолетней.
Помимо Сары Абитболь ещё три бывшие французские фигуристки обвинили тренеров в изнасилованиях. Элен Годар заявила, что также подвергалась насилию со стороны Бейера в конце 1970-х годов, когда ей было 13 лет. По словам спортсменки, она стала жертвой сексуального насилия и со стороны другого французского специалиста, Жана-Ролана Ракла. Француженки Беатрис Дюмур и Энн Бруно утверждают, что их бывший тренер Мишель Лотц также насиловал их в 1980-х годах, когда спортсменки были несовершеннолетними.
С 2014 по 2018 год Жиль Бейер занимал должность во Французской федерации ледовых видов спорта. Заявление фигуристок Бейер не прокомментировал.
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