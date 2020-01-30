Фигурист Алиев: не задумываюсь о местах на ЧМ, хочу выступить достойно

Чемпион Европы российский фигурист Дмитрий Алиев поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира в Монреале (Канада).

«Не думал о том, что выступил на уровне медали чемпионата мира. Пока это правильно. Вчера я стал чемпионом Европы, и сейчас мне хочется принять этот факт поглубже в себя. Нет конкретных мыслей о поездке в Монреаль. Хочу выступить там достойно, а задумываться о местах будет лишним.

Можно ли бороться с Юдзуру Ханю и Нэйтаном Ченом? Бороться можно всегда и со всеми. Но, как бы это банально ни звучало, мой противник для меня — это я сам. Но Нэйтан и Юдзуру — это легенды фигурного катания. Я им очень симпатизирую. Смотрю на них и учусь чему-то», – цитирует Алиева Sport24.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 16 по 22 марта.