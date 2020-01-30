Тренер Шубенкова — о возможном исключении ВФЛА: это же какой-то «дикий запад»

Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, прокомментировал решение совета Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) рекомендовать World Athletics исключить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики из международной федерации. Решение было принято после рассмотрения в AIU ответа ВФЛА по «делу Лысенко»: подделке должностными лицами документов о местонахождении прыгуна в высоту, пропустившего три допинг-теста.

Если ВФЛА продолжит отрицать обвинения, вопрос будет передан в Спортивный арбитражный суд. Если CAS поддержит обвинения, World Athletics рассмотрит вопрос об исключении ВФЛА. При этом до решения CAS выдача нейтрального статуса российским спортсменам будет приостановлена.

«Мы не знаем многих деталей, в том числе о чём говорилось в переписке между ВФЛА и AIU. Поэтому я не сказал бы, что такое заявление было ожидаемо для нас. Особенно та форма, в которой выступил AIU. Это же какой-то „дикий запад“: предлагают или так, или так, без вариантов. Они не хотят волокиты, поэтому и предлагают в такой неуклюжей и грубой форме сделку: сдавайтесь, а мы будем допускать ваших спортсменов в нейтральном статусе. Из этого можно сделать вывод, что каких-то неопровержимых доказательств на всех людей, участвующих в этом процессе, у них нет.



В этом смысле очень обидно, что спортсмены и тренеры выступают разменной монетой во всех этих манипуляциях. Трудно сказать, как всё сейчас будет раскручиваться дальше. Это как у Ленина, кризис верхов: одни не хотят, другие не могут.

Я думаю, теперь в этот процесс вмешается более высокое руководство. Потому что сейчас конкретно подвисает вся лёгкая атлетика. Если государству на весь наш вид спорта не плевать, то включиться должен кто-то повыше. К чему это приведёт, лично я не знаю. Пока не готов оценивать наши шансы выступить на Олимпиаде в Токио. Будем посмотреть, как говорится, могут ли целый вид спорта привнести в жертву амбициям отдельных граждан", — цитирует Клевцова РИА «Новости».