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Йохауг выиграла гонку на 10 км на чемпионате Норвегии

Йохауг выиграла гонку на 10 км на чемпионате Норвегии
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км свободным стилем в рамках чемпионата Норвегии в Коннеруде. Серебряным призёром стала Астрид Якобсен. Третий результат продемонстрировала Тириль Уднес Венг.

Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Коннеруд
Женщины. Гонка на 10 км свободным стилем
1. Тереза Йохауг – 21.33,0.
2. Астрид Якобсен – +44,6.
3. Тириль Уднес Венг – +51,5.
4. Рагниль Хага – +58,7.
5. Хейди Венг – +1.00,9.

Йохауг уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира по лыжным, набрав 1553 очка. На втором сете россиянка Наталья Непряева (1087), на третьем — ещё одна представительница Норвегии Хейди Венг (1020).

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