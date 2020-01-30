Йохауг выиграла гонку на 10 км на чемпионате Норвегии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км свободным стилем в рамках чемпионата Норвегии в Коннеруде. Серебряным призёром стала Астрид Якобсен. Третий результат продемонстрировала Тириль Уднес Венг.



Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Коннеруд

Женщины. Гонка на 10 км свободным стилем

1. Тереза Йохауг – 21.33,0.

2. Астрид Якобсен – +44,6.

3. Тириль Уднес Венг – +51,5.

4. Рагниль Хага – +58,7.

5. Хейди Венг – +1.00,9.

Йохауг уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира по лыжным, набрав 1553 очка. На втором сете россиянка Наталья Непряева (1087), на третьем — ещё одна представительница Норвегии Хейди Венг (1020).