Бутов рассказал, какие последствия будет иметь исключение ВФЛА из World Athletics

Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики, кандидат на пост главы организации Михаил Бутов прокомментировал ситуацию вокруг ВФЛА. В связи с тем что ВФЛА не признала вины и не раскаялась в ситуации с подделкой документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, AIU рекомендовал World Athletics приостановить процесс выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам и исключить ВФЛА.

«Если говорить о формальной стороне дела, то в случае исключения ВФЛА все правила World Athletics не распространяются на нас, и мы не можем вообще никакими правами пользоваться. В том числе, например, иметь какие-то деловые контакты с международной федерацией, которые всё равно существовали до сих пор.



А если говорить о более приземлённой и более понятной для спортсменов истории, то возникает важный вопрос: предположим, кому-то из атлетов дадут разрешение выступать в нейтральном статусе. Но где они будут выполнять нормативы? Все соревнования, которые будут в этом случае проходить в России, окажутся вне правового поля World Athletics, их результаты не могут быть зачтены как легитимные.



Сейчас так: я подаю заявку на получение нейтрального статуса, потом мне дают статус, и, если у меня есть выполненный норматив, я могу выступать на международных соревнованиях. А если нет норматива, то эта заявка ни о чём. Разница в нынешней реальной ситуации и будущей возможной в том, что сейчас российские результаты учитываются. Все они есть в базе данных международной федерации, их можно там найти. Где спортсмены уже имели нейтральный статус, значится аббревиатура ANA. Где не имели — аббревиатура RUS. Но они все есть. Если, например, кто-то сейчас установит в России мировой рекорд и будут соблюдены все соответствующие спортивные правила, он будет засчитан. В случае исключения ВФЛА российские спортсмены становятся для международной ассоциации никем и звать нас никак, и абсолютно никакие результаты и рекорды учитываться не будут», — цитирует Бутова РИА «Новости».

ВФЛА заявила о несогласии с обвинениями AIU.

Сидорова — ВФЛА: как вам совесть позволяет писать, что отстаиваете интересы спортсменов?!