Венг — о гонке на чемпионате Норвегии: все подумали, что я заблудилась

Призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира, лыжница Хейди Венг прокомментировала выступление в гонке на 10 км в рамках чемпионата Норвегии в Коннеруде. Её считали одним из главных конкурентов Терезе Йохауг, но в итоге Венг стала лишь пятой, отстав от победительницы (Йохауг) на минуту.
На промежуточных отсечках комментаторы вообще не видели результата Хейди и предполагали, что она могла поехать по неверному маршруту.
«Все подумали, что я заблудилась, но это не так. Дело в том, что мой сожитель заболел и я не знала, стоит ли выходить на старт. Вчера мне пришлось отправиться в отель, в эти два дня я находилась в стрессе. Девушки в команде знают, что я страшно боюсь заболеть. Поэтому на первом круге я просто вкатывалась», — цитирует Венг NRK.
Второе место заняла Астрид Якобсен, третьей стала Тириль Уднес Венг.
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