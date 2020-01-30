Йохауг прокомментировала победу на чемпионате Норвегии
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг прокомментировала победу в гонке на 10 км свободным стилем на чемпионате Норвегии в Коннеруде.
«Я очень довольна. Это быстрая трасса, она требует много усилий, но я смогла справиться как можно лучше. Сегодня я прекрасно себя чувствовала», — приводит слова Йохауг NRK.
Терезе также оценила выступление соперницы Хейди Венг, которая стала пятой с отставанием в минуту.
«Я узнала, что у неё дома кто-то заболел и она сама боялась заразиться. Когда я узнала о её результате, то подумала: Хейди точно не показала всего, на что способна», — сказала Йохауг.
Серебряным призёром стала Астрид Якобсен. Третий результат продемонстрировала Тириль Уднес Венг.
Йохауг выиграла гонку на 10 км на чемпионате Норвегии
Венг — о гонке на чемпионате Норвегии: все подумали, что я заблудилась
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