Исполком Федерации тяжёлой атлетики Таиланда подал в отставку из-за допингового скандала

Исполнительный совет Федерации тяжёлой атлетики Таиланда (TAWA) ушёл в отставку из-за фильма немецкого телеканала о допинговом вмешательстве Международной федерации тяжёлой атлетики, сообщается в пресс-релизе TAWA. В фильме, снятом телеканалом ARD, многолетнего руководителя Международной федерации тяжёлой атлетики Тамаша Аяна обвинили в коррупции и укрывательстве допингового вмешательства. Также в фильме обладательница бронзы ОИ-2012 тайская спортсменка Раттикан Гульнои призналась в употреблении допинга.

«Фильм, представленный 8 января на заседании исполкома Международного олимпийского комитета, подорвал репутацию и разрушил имидж нашей страны. По этическим соображениям для защиты национального вида спорта Таиланда все члены исполкома TAWA согласны сложить полномочия с 30 января 2020 года», – передаётся в заявлении, опубликованном на официальном сайте TAWA.