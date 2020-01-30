Туктамышева: дети поняли, что я та ещё оторва

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о проведённом мастер-классе для детей-сирот.

«Сегодня я общалась с детьми. Дети были совершенно замечательные: любознательные, смешные, отвлекающиеся, громко смеющиеся. Только вот есть нюанс – они сироты. Меня пригласили как „героя“ для благотворительного выступления и мастер-класса, я даже не понимала, как себя нужно вести. Легче было просто быть самой собой, так и поступила. Вначале ребята были настороженные, не знали, чего от меня ожидать. Но вскоре они поняли, что я та ещё оторва и вообще своя, со мной можно быть самим собой, и ребята расслабились.



Мы говорили с ними на равных, было легко, непринуждённо и весело. Нам даже удалось провести мастер-класс на катке, но он закончился очень быстро, потому что ребятки так увлеклись катанием на коньках, что забыли про меня. Было приятно видеть их такими. Ну, знаете, когда огонь в глазах, аж блестят», — написала Туктамышева в своём «инстаграме».

На прошедшем в Красноярске чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место.