Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Туктамышева: дети поняли, что я та ещё оторва

Туктамышева: дети поняли, что я та ещё оторва
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о проведённом мастер-классе для детей-сирот.

«Сегодня я общалась с детьми. Дети были совершенно замечательные: любознательные, смешные, отвлекающиеся, громко смеющиеся. Только вот есть нюанс – они сироты. Меня пригласили как „героя“ для благотворительного выступления и мастер-класса, я даже не понимала, как себя нужно вести. Легче было просто быть самой собой, так и поступила. Вначале ребята были настороженные, не знали, чего от меня ожидать. Но вскоре они поняли, что я та ещё оторва и вообще своя, со мной можно быть самим собой, и ребята расслабились.

Мы говорили с ними на равных, было легко, непринуждённо и весело. Нам даже удалось провести мастер-класс на катке, но он закончился очень быстро, потому что ребятки так увлеклись катанием на коньках, что забыли про меня. Было приятно видеть их такими. Ну, знаете, когда огонь в глазах, аж блестят», — написала Туктамышева в своём «инстаграме».

На прошедшем в Красноярске чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место.

Фигуристка Туктамышева заявила о желании участвовать в ЧЕ-2021
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020