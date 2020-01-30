Олимпийская чемпионка Чичерова допустила, что может завершить карьеру в этом сезоне

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова заявила, что нынешний сезон может стать последним в её карьере.
Чемпионка Игр-2012 Чичерова примет участие в турнире прыгунов в высоту «Битва полов», который пройдёт послезавтра, 1 февраля, в Москве.
«Я думаю, что в следующем году на „Битве полов“ уже не выступлю. Вполне допускаю, что этот сезон будет последним в моей карьере», — цитирует Чичерову ТАСС.
Чичерова также является чемпионкой мира (2011), серебряным (2007) и двукратным бронзовым (2013, 2015) призёром мировых первенств. Также в её активе победа на чемпионате Европы в помещении (2005), Универсиаде (2005), Кубке Европы (2006).
Текущий сезон спортсменка открыла 16 января турниром в Челябинске. Она одержала победу с результатом 1,94 м.
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