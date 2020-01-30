Следователь ВАДА: наша цель — добиться правды, а не очернить Россию

Глава департамента расследований ВАДА Гюнтер Юнгер заявил, что организация проводила расследование относительно возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории для того, чтобы выяснить правду, а не очернить Россию.

«Мы считаем, что расследование было проведено честно и прозрачно. Нашей целью было не очернить Россию, а добиться правды», — приводит слова Юнгера журналист Хайо Зеппельт в своём «твиттере».

9 декабря 2019 года исполком ВАДА из-за манипуляций с данными Московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. РУСАДА не согласилось с этим решением и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS).