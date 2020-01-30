Следователь ВАДА: наша цель — добиться правды, а не очернить Россию
Глава департамента расследований ВАДА Гюнтер Юнгер заявил, что организация проводила расследование относительно возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории для того, чтобы выяснить правду, а не очернить Россию.
«Мы считаем, что расследование было проведено честно и прозрачно. Нашей целью было не очернить Россию, а добиться правды», — приводит слова Юнгера журналист Хайо Зеппельт в своём «твиттере».
9 декабря 2019 года исполком ВАДА из-за манипуляций с данными Московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. РУСАДА не согласилось с этим решением и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS).
В ВАДА сообщили о манипуляциях со 145 допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории
Читайте также
- 30 января 2020
-
17:35
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:32
-
16:07
-
15:55
-
15:05
-
14:34
-
14:23
-
13:43
-
12:20
-
11:16
-
11:08
-
09:34
-
09:10
-
00:59
-
00:21
-
00:12
- 29 января 2020
-
23:55
-
23:39
-
23:33
-
23:15
-
23:02
-
21:35
-
21:02
-
20:58
-
20:53
-
20:45
-
20:23
-
20:23
-
20:11
-
19:55
-
19:26
-
18:34
Партнерский контент