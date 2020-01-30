Россия не сообщала ВАДА о изменении Родченковым базы Московской антидопинговой лаборатории

Официальный сайт ВАДА проинформировал, что Россия в своём декабрьском ответе по поводу изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории ничего не упомянула о том, что за них несёт ответственность бывший глава лаборатории Григорий Родченков.

«После проведённого анализа эксперты ВАДА пришли к выводу, что сообщения, компрометирующие Родченкова, были сфабрикованы и загружены в базу данных после сентября 2018 года, после 25 ноября 2018 года и, скорее всего, 9 января 2019-го», — говорится в сообщении.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Следователь ВАДА: наша цель — добиться правды, а не очернить Россию