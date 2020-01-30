Скончался главный тренер сборной СССР по дзюдо на Олимпиаде-1980 Борис Мищенко

Заслуженный тренер СССР, главный тренер сборной СССР по дзюдо на Олимпийских играх—1980 Борис Мищенко скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации дзюдо России.



«Долгие годы Борис Павлович работал главным тренером команды ЦСКА по дзюдо, воспитал многих талантливых атлетов, успешно защищавших честь страны на международных соревнованиях.



Мищенко был яркой и сильной личностью, бескомпромиссным человеком и мудрым наставником.



Уход из жизни Бориса Павловича Мищенко – тяжёлая утрата, но светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах родных и близких людей», — сообщается на сайте федерации.



Стоит отметить, что на Олимпийских играх—1980 советские атлеты завоевали сразу четыре медали, в том числе две золотые, и первое место в командном зачёте.