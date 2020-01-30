Шестикратный чемпион ОИ Щербо: у Буша, наверное, IQ меньше, чем у среднего школьника

Шестикратный олимпийский чемпион, советский и белорусский гимнаст Виталий Щербо поделился мнением о президентах США.
48-летний Щербо переехал в Америку в 1993 году. В Лас-Вегасе он открыл свою гимнастическую школу.
«При ком из президентов США работалось лучше всего? При Билле Клинтоне. В Америке считают, что он всё развалил и является одним из худших президентов в истории страны. Не знаю. Мне при нём было очень спокойно. Что о других могу сказать? У Буша, наверное, IQ меньше, чем у среднего школьника. Просто ноль. Вообще не воспринимаю его в качестве президента. Про Обаму промолчу, хотя его некоторые люди любят. Ну а Трамп… Человек просто делает бизнес через «Твиттер» и «Фейсбук». Что ещё тут можно сказать? Разве это президент? Уж лучше любой другой политик, чем он.
Когда улетал из Минска в США, просто хотел нормально жить, иметь достаток и чтобы голова не болела о том, как завтра купить хлеба и соли. Конечно, я утрирую, но мне хотелось жить как человек. И я прекрасно знал, что смогу заработать в США. Так и вышло. Америка — это лучшая страна для жизни», — цитирует Щербо By.Tribuna.
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