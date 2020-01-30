Алиев: в детстве занимался лыжами, а стометровку бегал быстрее чем за 12 секунд

Российский фигурист, победитель чемпионата Европы — 2020 Дмитрий Алиев рассказал о своих талантах и достижениях, не связанных с профильным видом спорта.



«У меня вся семья — лыжники. Стою на них с трёх лет. И где-то до 12 принимал участие в соревнованиях.



Фигурным катанием я занимаюсь с шести лет, и до того как ушёл из лыж, совмещал два этих вида спорта. В день у меня было по две тренировки — на снегу и на льду. К 12–13 годам я понял, что нужно выбирать. Успехи в лыжах у меня тоже были хорошие. Но выбрал в итоге не я, а выбрала судьба. Всё решил один звонок. Мы приехали на просмотр к Евгению Владимировичу Рукавицину, и он меня оставил в своей группе.



Не знаю, больших ли успехов я бы добился в лыжах, но хороших. В 12 лет я бегал очень хорошо. Особенно коньковым стилем.



Любимая дистанция? Спринт. Самое большие дистанции, которые я бегал, — 15 или 20 км. Но вообще я спринтер. И не только в лыжах. Например, в лёгкой атлетике люблю бегать стометровки. И очень хорош в этом. Могу с любым пробежать, посоревноваться.



Личный рекорд? Не буду врать, возможно, это были помехи, но на одном из сборов я пробежал сто метров на время. Это был большой стадион, и мне удалось показать время быстрее 12 секунд.



Рад за успехи наших лыжников. У меня есть подруга-лыжница — Юлия Белорукова. Она тоже участвовала в Олимпиаде. В своё время вместе бегали гонки, она выбилась в лыжах, я выбился в фигурном катании. Сейчас мы с ней не общаемся, но я её прекрасно помню», — цитирует Алиева Sport24.