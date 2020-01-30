Москвина, Тутберидзе и Глейхенгауз вошли в список номинантов премии ISU Skating Awards

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что российские тренеры по фигурному катанию Тамара Москвина, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз вошли в число номинантов новой премии ISU Skating Awards.

«В число номинантов вошло немало российских представителей, в номинациях «Лучший хореограф» и «Лучший тренер» будут представлены Тамара Москвина, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз», — цитирует Закаряна ТАСС.

«Голосование будет абсолютно открытым, все желающие смогут проголосовать на официальном сайте премии. С российской стороны было немало замечаний о работе сайта, по всем вопросам можно будет написать на официальную почту ISU Skating Awards, которая будет там указана, создатели премии открыты ко всем вопросам, пожеланиям и предложениям», — добавил спортивный агент.

Первая в истории церемония вручения пройдёт 22 марта в Монреале (Канада), в заключительный день 110-го чемпионата мира по фигурном катанию.