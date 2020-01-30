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Сборная России уступила Азербайджану в элитном раунде квалификации ЧМ-2020 по мини-футболу

Сборная России уступила Азербайджану в элитном раунде квалификации ЧМ-2020 по мини-футболу
Другие / Мини-футбол 0

Во втором матче элитного квалификационного раунда чемпионата мира — 2020 по мини-футболу сборная России уступила команде Азербайджана со счётом 3:4. Дубль в составе победителей оформил Кардозо. За россиян забивали Ромуло, Даниил Давыдов и Артём Антошкин.

Напомним, в своём стартовом матче россияне разгромили команду Словакии со счётом 7:1. В заключительном матче группы С сборная России встретится с хозяевами соревнований — хорватами.

Первое место в группе гарантирует участие в финальной стадии ЧМ-2020. Команды, занявшие вторые места элитного квалификационного этапа, 9 и 12 апреля разыграют дополнительные путёвки в раунде плей-офф.

Мини-футбол. Чемпионат мира — 2020. Квалификация. Элитный раунд
Группа С. Второй тур

Россия — Азербайджан — 3:4 (2:1)
Голы: Ромуло, 16; Давыдов, 18; Антошкин, 40 — Карвальо, 2; Кардозо, 34, 40; Атаев, 37.

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