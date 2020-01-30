Двукратный чемпион мира Крог одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате Норвегии

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Финн Хоген Крог выиграл индивидуальную гонку на 15 км на чемпионате Норвегии, который проходит в Коннеруде.

Вторым стал Харальд Остберг Амундсен, третьим — Ян Томас Йенссен.

Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Коннеруд

Мужчины. Гонка на 15 км. Свободный стиль

1. Финн Хоген Крог – 30.30,1

2. Харальд Остберг Амундсен – +2,1

3. Ян Томас Йенссен – +10,7

4. Магне Хага – +12,2

5. Ханс Кристер Холунд – +19,3

6. Дидрик Тонсет – +25,4.

Ранее у женщин победительницей индивидуальной гонки стала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг. Серебряным призёром стала Астрид Якобсен. Третий результат продемонстрировала Тириль Уднес Венг.