Ганус: руководство ВФЛА демонстрировало фатальный подход, который неприемлем

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус приветствует решительные шаги Министерства спорта России и Олимпийского комитета России по исправлению ситуации во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

ОКР и Министерство спорта РФ завтра, 31 января, рассмотрят вопрос лишения госаккредитации ВФЛА, а также сложения полномочий всех членов президиума организации.

«Я приветствую это заявление, я уже давно приглашал к решению этого вопроса за рамки формальных процедур все заинтересованные стороны, к которым, конечно, относятся ОКР и Минспорт. Хочется верить, что это правильная инициатива и эти здоровые шаги помогут исправить ситуацию. Сейчас формируются механизмы для запуска здоровых процессов.

Руководство ВФЛА в своём нежелании признавать проблему сжигало за собой все мосты, оно демонстрировало трешевый и фатальный подход, который неприемлем", — цитирует Гануса ТАСС.