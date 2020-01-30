Кузнецов и Шлейхер победили в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду на Кубке России

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли соревнования по синхронным прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на Кубке России в Рузе.
В сумме Кузнецов и Шлейхер набрали 417,21 балла. Вторыми стали Вячеслав Новосёлов и Евгений Новосёлов (386,76). Тройку лучших замкнули Александр Белевцев и Илья Молчанов (373,20).
У женщин в прыжках в воду с вышки победила Яна Сатина (301,40). Второй результат показала Екатерина Беляева (291,00), бронзу завоевала Ульяна Манаенкова (290,90).
Ранее Кузнецов стал лучшим в прыжках в воду с 3-метрового трамплина.
Кубок России. Синхронные прыжки в воду с 3-метрового трамплина. Руза
Мужчины
1. Евгений Кузнецов/Никита Шлейхер — 417,21
2. Вячеслав Новосёлов/Евгений Новосёлов — 386,76
3. Александр Белевцев/Илья Молчанов — 373,20.
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