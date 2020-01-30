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Определён состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ-2020 в Монреале

Определён состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ-2020 в Монреале
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка Европы Алёна Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Монреале (Канада). Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Исполком ФФККР утвердил состав участников, согласованный с тренерским советом федерации», — цитирует Горшкова ТАСС.

Состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян.
Запасные: Александр Самарин, Макар Игнатов.

Женщины: Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/ Денис Ходыкин.
Запасные: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алина Пепелева/Роман Плешков.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро.
Запасные: Аннабель Морозова/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин.

Чемпионат мира по фигурному катанию будет проводиться с 16 по 22 марта 2020 года в Монреале (Канада).

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