Ушла из жизни чемпионка мира по стрельбе Ларичева
Чемпионка мира и Европы по стендовой стрельбе Ирина Ларичева скончалась в возрасте 55 лет после продолжительной болезни, сообщается на официальном сайте Стрелкового союза России.
Ларичева становилась победительницей индивидуальных соревнований в дисциплине «трап» на чемпионате мира-2001, выигрывала чемпионат Европы-1999 и завоёвывала золото в Финале Кубка мира — 2008. Кроме того, она семь раз выигрывала ЧМ в командных соревнованиях. Мария была участницей Олимпийских игр 2004 и 2008 года.
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