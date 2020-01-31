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Ушла из жизни чемпионка мира по стрельбе Ларичева

Ушла из жизни чемпионка мира по стрельбе Ларичева
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионка мира и Европы по стендовой стрельбе Ирина Ларичева скончалась в возрасте 55 лет после продолжительной болезни, сообщается на официальном сайте Стрелкового союза России.

Ларичева становилась победительницей индивидуальных соревнований в дисциплине «трап» на чемпионате мира-2001, выигрывала чемпионат Европы-1999 и завоёвывала золото в Финале Кубка мира — 2008. Кроме того, она семь раз выигрывала ЧМ в командных соревнованиях. Мария была участницей Олимпийских игр 2004 и 2008 года.

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