Ушла из жизни чемпионка мира по стрельбе Ларичева

Чемпионка мира и Европы по стендовой стрельбе Ирина Ларичева скончалась в возрасте 55 лет после продолжительной болезни, сообщается на официальном сайте Стрелкового союза России.

Ларичева становилась победительницей индивидуальных соревнований в дисциплине «трап» на чемпионате мира-2001, выигрывала чемпионат Европы-1999 и завоёвывала золото в Финале Кубка мира — 2008. Кроме того, она семь раз выигрывала ЧМ в командных соревнованиях. Мария была участницей Олимпийских игр 2004 и 2008 года.