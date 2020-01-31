Самсонов — о работе Уно с Тутберидзе: сделал несколько упражнений и уже устал

Бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр Даниил Самсонов поделился впечатлениями от совместных тренировок с серебряным призёром Олимпийских игр, двукратным вице-чемпионом мира японцем Сёмой Уно.

Летом 2019 года Уно провёл сбор в Новогорске в тренировочном лагере Этери Тутберидзе, но затем решил готовиться к сезону без тренера.

«Сёма приезжал на месяц. Он на самом деле не знает, что такое настоящая тренировка вне льда. Он пришёл на общую физическую тренировку, мы сделали несколько упражнений, и он уже устал. Также он не знал, что такое хореография вне льда. Он не знал некоторых основных вещей. Очевидно, он никогда их раньше не делал. Наверное, японские фигуристы делают акцент на ледовых тренировках и хореографии на льду», — приводит слова Самсонова IFS Magazine.