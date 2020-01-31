Иверсен снялся с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам

Двукратный чемпион мира Эмиль Иверсен был вынужден сняться с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам в Коннеруде.

«Ему нужно время на восстановление», — приводит слова представителя пресс-службы Норвежской лыжной ассоциации Гро Эйде NRK.

Иверсен с начала года испытывает проблемы со здоровьем. 28-летний спортсмен, считавшийся одним из фаворитов «Тур де Ски», ранее снялся с многодневки из-за болезни. 25 января Эмиль не сумел финишировать в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, а в квалификации спринта продемонстрировал лишь 37-й результат. В общем зачёте Кубка мира норвежец занимает 8-е место.

Вчера, 30 января, на чемпионате Норвегии состоялась индивидуальная гонка на 15 км. Победу одержал Финн Хоген Крог.

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