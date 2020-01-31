Иверсен снялся с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам
Двукратный чемпион мира Эмиль Иверсен был вынужден сняться с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам в Коннеруде.
«Ему нужно время на восстановление», — приводит слова представителя пресс-службы Норвежской лыжной ассоциации Гро Эйде NRK.
Иверсен с начала года испытывает проблемы со здоровьем. 28-летний спортсмен, считавшийся одним из фаворитов «Тур де Ски», ранее снялся с многодневки из-за болезни. 25 января Эмиль не сумел финишировать в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, а в квалификации спринта продемонстрировал лишь 37-й результат. В общем зачёте Кубка мира норвежец занимает 8-е место.
Вчера, 30 января, на чемпионате Норвегии состоялась индивидуальная гонка на 15 км. Победу одержал Финн Хоген Крог.
Двукратный чемпион мира Иверсен — о своём состоянии: это просто катастрофа
Двукратный чемпион мира Крог одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате Норвегии
Читайте также
- 31 января 2020
-
10:19
-
09:45
-
09:04
-
02:21
-
01:02
-
00:37
- 30 января 2020
-
23:51
-
23:07
-
22:49
-
22:31
-
22:03
-
21:21
-
21:17
-
21:12
-
20:48
-
20:20
-
20:03
-
19:36
-
19:29
-
18:54
-
18:10
-
18:05
-
17:35
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:32
-
16:07
-
15:55
-
15:05
-
14:34
-
14:23
-
13:43
-
12:20
-
11:16
Партнерский контент