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«Бомбим, чемпионка!» Плющенко поздравил воспитанницу, перешедшую к нему от Тутберидзе

«Бомбим, чемпионка!» Плющенко поздравил воспитанницу, перешедшую к нему от Тутберидзе
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил свою воспитанницу Софью Титову с победой на первенстве Москвы по фигурному катанию среди детей младшего возраста. 11-летняя спортсменка на два балла опередила Любовь Рубцову, которая занимается в группе Этери Тутберидзе.

Титова до перехода в академию Плющенко также тренировалась у Тутберидзе.

«Первенство Москвы по младшему возрасту. С первой победой тебя, Софа. Год назад, когда ты пришла к нам в академию, после этих соревнований ты была 23-й, a сегодня уже первая! Спасибо всему нашему тренерскому составу за работу и родителям за доверие! Идём дальше! Бомбим, чемпионка!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

После того как ещё одна воспитанница Тутберидзе — олимпийская чемпионка Алина Загитова — приняла решение приостановить карьеру, между тренером и Плющенко разгорелся скандал. Оба упрекали друг друга в переманивании учеников.

Плющенко — Тутберидзе: кого вы воспитали с нуля? Только готовых детей берёте
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