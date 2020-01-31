«Бомбим, чемпионка!» Плющенко поздравил воспитанницу, перешедшую к нему от Тутберидзе

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил свою воспитанницу Софью Титову с победой на первенстве Москвы по фигурному катанию среди детей младшего возраста. 11-летняя спортсменка на два балла опередила Любовь Рубцову, которая занимается в группе Этери Тутберидзе.
Титова до перехода в академию Плющенко также тренировалась у Тутберидзе.
«Первенство Москвы по младшему возрасту. С первой победой тебя, Софа. Год назад, когда ты пришла к нам в академию, после этих соревнований ты была 23-й, a сегодня уже первая! Спасибо всему нашему тренерскому составу за работу и родителям за доверие! Идём дальше! Бомбим, чемпионка!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
После того как ещё одна воспитанница Тутберидзе — олимпийская чемпионка Алина Загитова — приняла решение приостановить карьеру, между тренером и Плющенко разгорелся скандал. Оба упрекали друг друга в переманивании учеников.
- 31 января 2020
-
10:19
-
09:45
-
09:04
-
02:21
-
01:02
-
00:37
- 30 января 2020
-
23:51
-
23:07
-
22:49
-
22:31
-
22:03
-
21:21
-
21:17
-
21:12
-
20:48
-
20:20
-
20:03
-
19:36
-
19:29
-
18:54
-
18:10
-
18:05
-
17:35
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:32
-
16:07
-
15:55
-
15:05
-
14:34
-
14:23
-
13:43
-
12:20
-
11:16