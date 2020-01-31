«Бомбим, чемпионка!» Плющенко поздравил воспитанницу, перешедшую к нему от Тутберидзе

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил свою воспитанницу Софью Титову с победой на первенстве Москвы по фигурному катанию среди детей младшего возраста. 11-летняя спортсменка на два балла опередила Любовь Рубцову, которая занимается в группе Этери Тутберидзе.



Титова до перехода в академию Плющенко также тренировалась у Тутберидзе.



«Первенство Москвы по младшему возрасту. С первой победой тебя, Софа. Год назад, когда ты пришла к нам в академию, после этих соревнований ты была 23-й, a сегодня уже первая! Спасибо всему нашему тренерскому составу за работу и родителям за доверие! Идём дальше! Бомбим, чемпионка!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».



После того как ещё одна воспитанница Тутберидзе — олимпийская чемпионка Алина Загитова — приняла решение приостановить карьеру, между тренером и Плющенко разгорелся скандал. Оба упрекали друг друга в переманивании учеников.

Плющенко — Тутберидзе: кого вы воспитали с нуля? Только готовых детей берёте