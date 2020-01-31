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Крог прокомментировал победу на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам

Крог прокомментировал победу на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, победитель этапов Кубка мира Финн Хоген Крог прокомментировал завоевание золота в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Норвегии в Коннеруде.

«За место в сборной идёт очень упорная борьба. В этом году я долгое время был на вторых ролях. Я знал, что в этой гонке должен выступить как можно лучше, чтобы продлить лыжный сезон для себя», — приводит слова Крога TV2.

Второе место в гонке занял Харальд Остберг Амундсен, третьим стал Ян Томас Йенссен.

Победительницей в индивидуальной гонке у женщин стала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг. Серебряным призёром стала Астрид Якобсен. Третий результат продемонстрировала Тириль Уднес Венг.

Двукратный чемпион мира Крог одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате Норвегии
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