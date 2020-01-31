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Бутов отреагировал на возможное лишение ВФЛА государственной аккредитации

Бутов отреагировал на возможное лишение ВФЛА государственной аккредитации
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики, кандидат на пост главы организации Михаил Бутов прокомментировал ситуацию вокруг возможного лишения ВФЛА государственной аккредитации. Этот вопрос будет рассмотрен в Министерстве спорта России сегодня, 31 января.

Вчера Олимпийский комитет России и Министерство спорта рекомендовали руководству ВФЛА рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума. В своём заявлении стороны предложили наделить действующую рабочую группу ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации (World Athletics) необходимыми полномочиями по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года, а также полномочиями по взаимодействию с членами ВФЛА, World Athletics, AIU, другими международными организациями.

«Если не дай бог случится так, что аккредитация ВФЛА будет отозвана, сложно оценить, сколько времени придётся потратить на юридическое решение вопроса, но точно придётся много лет потратить на создание новой лёгкой атлетики, чтобы стать успешными, эффективными. Что касается рабочей группы, то она уже создавалась в 2016 году. И сейчас хочется, чтобы нынешняя рабочая группа была эффективной.

Даже боюсь что-то сказать на тему наших шансов на участие в Играх в каком бы то ни было статусе. В 2016 году, если кто забыл, я помню, потому что приходилось активно в это включаться, у нас не пустили никого, кроме Даши Клишиной. А тогда были звёзды мирового уровня, и никаких вопросов к ним не было", — цитирует Бутова РИА «Новости».

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