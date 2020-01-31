Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Федерация спортивной гимнастики США выплатит $ 215 млн жертвам домогательств

Федерация спортивной гимнастики США выплатит $ 215 млн жертвам домогательств
Другие / Прочие виды спорта 0

Федерация гимнастики США выплатит $ 215 млн жертвам сексуальных домогательств, пострадавшим от действий бывшего врача национальной команды США Ларри Нассара, сообщает BBC.

Насар был приговорён к 300 годам тюрьмы в 2018 году после того, как более 265 женщин обвинили его в сексуальном насилии. Федерация гимнастики США подала заявление о банкротстве, чтобы иметь возможность урегулировать претензии спортсменов. Им предложили проголосовать: пойти на мировое соглашение или вести судебные разбирательства. Большинство выбрали компенсацию. Страховщики из Twistars должны выплатить им по $ 2,1 млн.

В мае 2018 года Мичиганский государственный университет согласился выплатить пострадавшим спортсменам $ 500 млн.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020