Федерация спортивной гимнастики США выплатит $ 215 млн жертвам домогательств
Федерация гимнастики США выплатит $ 215 млн жертвам сексуальных домогательств, пострадавшим от действий бывшего врача национальной команды США Ларри Нассара, сообщает BBC.
Насар был приговорён к 300 годам тюрьмы в 2018 году после того, как более 265 женщин обвинили его в сексуальном насилии. Федерация гимнастики США подала заявление о банкротстве, чтобы иметь возможность урегулировать претензии спортсменов. Им предложили проголосовать: пойти на мировое соглашение или вести судебные разбирательства. Большинство выбрали компенсацию. Страховщики из Twistars должны выплатить им по $ 2,1 млн.
В мае 2018 года Мичиганский государственный университет согласился выплатить пострадавшим спортсменам $ 500 млн.
Читайте также
- 31 января 2020
-
11:52
-
11:47
-
11:31
-
11:02
-
10:50
-
10:19
-
09:45
-
09:04
-
02:21
-
01:02
-
00:37
- 30 января 2020
-
23:51
-
23:07
-
22:49
-
22:31
-
22:03
-
21:21
-
21:17
-
21:12
-
20:48
-
20:20
-
20:03
-
19:36
-
19:29
-
18:54
-
18:10
-
18:05
-
17:35
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:32
-
16:07
-
15:55
-
15:05
Партнерский контент