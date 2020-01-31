Сборная России по греко-римской борьбе назвала состав на чемпионат Европы

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили назвал имена спортсменов, которые представят национальную команду на чемпионате Европы в Риме. Турнир стартует 10 февраля.



В список вошли все победители чемпионата России 2020 года, кроме весовых категорий, где у страны пока нет олимпийских лицензий: в весе до 77 кг на чемпионат Европы отправится Ислам Опиев, в весе до 87 кг — Александр Комаров, а в категории до 130 кг — Зураби Гедехаури.



Спортивная борьба. Чемпионат Европы. Рим, Италия

Мужчины. Состав сборной России по греко-римской борьбе



До 55 кг. Виталий Кабалоев, чемпион Европы—2019

До 60 кг. Жамболат Локьяев

До 63 кг. Ибрагим Лабазанов

До 67 кг. Назир Абдуллаев

До 72 кг. Адам Курак, двукратный чемпион Европы (2014, 2018), призёр чемпионата мира (2015)

До 77 кг. Ислам Опиев, победитель первенства мира U23 (2019)

До 82 кг. Шамиль Ожаев

До 87 кг. Александр Комаров, призёр чемпионата Европы (2019)

До 97 кг. Александр Головин, призёр Европейских игр (2019)

До 130 кг. Зураби Гедехаури.