Бывший член президиума ВФЛА: Лысенко просто развели

Бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алексей Кустов прокомментировал скандальное дело прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмен в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позже спортсмен представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по не зависящим от него обстоятельствам. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.

«Я с Данилом Лысенко познакомился в Доме кино на просмотре кинофильма. Классный парень. Его карьеру чиновники во главе с Загорулько загубили. И Загорулько виноват, и Шляхтин виноват. Действительно парень пропустил три допинг-теста. Ничего страшного не было. Он бы отбыл это наказание и через два года вышел бы с чистой совестью, стал прыгать.



Но наши чиновники посчитали, что они самые умные: достали фиктивную справку из несуществующей поликлиники и преподнесли так. А там же специалисты непростые, они просто Даню развели. И на противоречивых вопросах он сказал, что действительно мне руководство федерации посоветовало принести так. Он на бумаге написал одно, а в реале дал показания совершенно другие. И, как следствие, получилось, что они мировое сообщество обманывают. Федерация лёгкой атлетики во главе со Шляхтиным обманывает мировое сообщество.



Почему семь человек было отстранено от занимаемых должностей? Я считаю, это не все люди. В этой обойме должен быть и Бутов, который сейчас претендует на место в руководстве ВФЛА. Человек, который должен быть отстранённым из президиума, который занимал должность генерального секретаря. Тогда было 50 и более положительных допинг-проб спортсменов. То есть 50 спортсменов он скрывал в своём сейфе от наказания. Вот и делайте выводы.



И то, что сейчас пиарят Борзаковского, я вообще не понимаю. Да, Юрий Борзаковский — олимпийский чемпион. Его поставили, как Матросова на амбразуру бросили, он ничего не понимает. Его использовали как пацана, главного тренера, чтобы он не совался никуда. А сейчас его какие-то силы двигают, чтобы закрыть что-то», — цитирует Кустова «Правда».

Сегодня, 31 января, Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию ВФЛА.