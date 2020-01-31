Даниелян: на Фернандеса я похож только тем, что тоже тёмненький

Серебряный призёр чемпионата Европы—2020 по фигурному катанию россиянин Артур Даниелян рассказал, кого считает своим кумиром.

«Как бы это ни звучало странно, всё-таки Хавьер Фернандес. Когда я его узнал, он мне сразу понравился как спортсмен, как артист на льду. Мне нравятся его прыжки, подача себя в программах, настроение, связь с публикой. Он меня зацепил больше всех. Мы немного похожи? Об этом много говорили. Разве только то, что я тоже тёмненький», — цитирует Даниеляна Sport24.

Артур также оценил уровень российского женского фигурного катания.

«Не хочется отставать. Очень рад, что девочки перешагнули эту ступеньку и развиваются в плане четверных, доказывают, что они это могут делать. Появляется равенство между мужским и женским катанием. Раньше мальчики были с четверными, девочки с тройными. Одним сложнее, другим легче. Сейчас все практически на равных. По крайней мере в сборной России», — сказал Даниелян.