В Министерстве спорта России прокомментировали приостановку госаккредитации ВФЛА

Решение о приостановлении государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) направлено на защиту интересов российских спортсменов, отмечается в заявлении пресс-службы министерства спорта РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.
«Решение о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА направлено на защиту интересов российских спортсменов, не повлечёт дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним», — говорится в заявлении.
Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта 2020 года.
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