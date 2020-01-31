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В Министерстве спорта России прокомментировали приостановку госаккредитации ВФЛА

В Министерстве спорта России прокомментировали приостановку госаккредитации ВФЛА
Другие / Лёгкая атлетика 0

Решение о приостановлении государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) направлено на защиту интересов российских спортсменов, отмечается в заявлении пресс-службы министерства спорта РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Решение о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА направлено на защиту интересов российских спортсменов, не повлечёт дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним», — говорится в заявлении.

Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта 2020 года.

Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию ВФЛА
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