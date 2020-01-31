В Министерстве спорта России прокомментировали приостановку госаккредитации ВФЛА

Решение о приостановлении государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) направлено на защиту интересов российских спортсменов, отмечается в заявлении пресс-службы министерства спорта РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Решение о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА направлено на защиту интересов российских спортсменов, не повлечёт дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним», — говорится в заявлении.



Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта 2020 года.