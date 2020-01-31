Минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА

Министерство спорта РФ возобновит государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) при устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления её действия.



«Действие государственной аккредитации ВФЛА приостановлено на основании ч. 5.1 ст. 14 ФЗ № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» в связи с невыполнением ею предусмотренных п.п. 6, 7 части 3 ст. 16 названного федерального закона обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте, в частности ввиду систематического нарушения спортсменами ВФЛА Общероссийских антидопинговых правил и правил доступности, наличия фактов запрещённого сотрудничества.



Кроме того, согласно официальному пресс-релизу независимого органа Международной федерации по вопросам целостности легкоатлетического спорта (Athletics Integrity Unit) от 29 января 2020 года, поступившие от ВФЛА объяснения от 2 января и 16 января в отношении предъявленных обвинений в фальсификации документов и даче ложных показаний по делу о нарушении антидопинговых правил российским спортсменом Данилом Лысенко признаны правлением AIU неудовлетворительными.



Таким образом, руководство ВФЛА в нарушение п.п. 6,7 ч. 3 ст. 16 ФЗ № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не обеспечило надлежащее участие федерации в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним как на национальном уровне, так и во взаимодействии с международной федерацией (World Athletics), AIU, другими международными организациями. Новым руководством ВФЛА не предприняты необходимые меры для установления конструктивного взаимодействия с международной федерацией и разрешения сложившейся ситуации.



При устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия государственной аккредитации ВФЛА, действие государственной аккредитации будет возобновлено», — говорится в сообщении пресс-службы минспорта.

В Министерстве спорта России прокомментировали приостановку госаккредитации ВФЛА