Призёры этапов Гран-при среди юниоров Тараканова и Васильева пропустят первенство России

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) опубликовала состав участниц на первенство страны среди юниоров. Турнир пройдёт в Саранске с 6 по 8 февраля. В нём не выступят призёры этапов Гран-при среди юниоров Анастасия Тараканова и Виктория Васильева.



Фигурное катание. Первенство России. Саранск

Девушки. Одиночное катание. Состав участниц



1. Софья Акатьева

2. Софья Баранова

3. Елизавета Берестовская

4. Николь Вайткус

5. Камила Валиева

6. Алина Горбачева

7. Мария Захарова

8. Софья Мороз

9. Софья Муравьева

10. Елизавета Осокина

11. Аделия Петросян

12. Ника Рябинина

13. Софья Самоделкина

14. Ксения Синицына

15. Камила Султанмагомедова

16. Дарья Усачёва

17. Анна Фролова

18. Майя Хромых.