Министр спорта России объяснил лишение ВФЛА государственной аккредитации

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение министерства приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта 2020 года.

«Сегодня подписан приказ о приостановлении аккредитации ВФЛА до 1 марта. Данное решение было принято на основании того, что в последнее время руководство не приняло мер по защите спортсменов в борьбе с допингом, также не выстроило конструктивного диалога с Международной федерацией лёгкой атлетики. Решение не повлечёт за собой рисков ухудшения положения участия индивидуальных атлетов в международных соревнованиях.

Надеюсь, решение будет способствовать улучшению диалога с международной федерацией. Надеемся, это приведёт к результату. Мы с Олимпийским комитетом России делали совместное заявление. Будет создана рабочая группа по подготовке проведения выборов, которые назначены на 28 февраля. Надеюсь, что выборы кандидатов пройдут конструктивно. Также надеюсь, что целью каждого кандидата является защита спортсменов.

Мы не обсуждали эту ситуацию с руководством РУСАДА. Мы не должны оказывать на них влияние. Обсуждали это с тренерами, с и.о. главы ВФЛА Юлией Тарасенко. Принято беспрецедентное решение. Надеюсь, оно поможет выйти из кризиса», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

29 января совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из международной федерации. Решение было принято после рассмотрения в AIU ответа ВФЛА по «делу Лысенко»: подделка должностными лицами документов о местонахождении прыгуна в высоту, пропустившего три допинг-теста.