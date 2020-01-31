Чемпионка мира лыжница Карлссон после медицинского отстранения вернётся на Кубок мира

Сборная Швеции по лыжным гонка назвала состав на домашний этап Кубка мира в Фалуне. После перерыва в состав национальной команды вернулась чемпионка мира Фрида Карлссон.



Карлссон выступила на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). После чего была отстранена от соревнований по медицинским показаниям.



На девятом этапе Кубка мира в Фалуне у мужчин и женщин будут разыграны медали в классическом спринте, а также в индивидуальных гонках свободным стилем.



Женщины:

Спринт: Мая Дальквист, Йоханна Хагстрём, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Йонна Сундлинг, Линн Сван, Анна Дювик, Тильде Бонгман, Мария Нордстрём, Моа Ольссон, Алисия Перссон, Элина Рённлунд, Эвелина Сеттлин, Линн Сёмскар, Йенни Оберг.

Дистанционная гонка: Эбба Андерссон, Шарлотта Калла, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Элина Рённлунд, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист, Анна Дювик, Йохан Хагстрём, Фрида Карлссон, Моа Моландер Кристиансен, Мария Нордстрём, Моа Олссон, Эвелина Сеттлин, Линн Сёмскар.



Мужчины:

Спринт: Маркус Грате, Калле Халварссон, Йохан Хэггстрём, Теодор Петерсон, Оскар Свенссон, Виктор Торн, Густав Афлодаль, Йенс Андерссон, Мартин Бергстрём, Густав Эрикссон, Понтус Херманссон, Уго Якобссон, Олоф Йонссон, Антон Перссон, Карл-Йохан Вестберг.

Дистанционная гонка: Калле Халварссон, Йохан Хэггстрём, Даниэль Рикардссон, Оскар Свенссон, Виктор Торн, Карл-Йохан Вестберг, Фредрик Андерссон, Симон Андерссон, Мартин Бергстрём, Филип Даниэльссон, Аксель Экстрём, Йонас Эрикссон, Фредрик Юнссон, Маркус Руус, Бьорн Сандстрём.



