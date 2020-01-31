Фалла и 19-летний Эвенсен выиграли спринтерские гонки на чемпионате Норвегии

На чемпионате Норвегии в Коннеруде состоялись спринтерские лыжные гонки коньковым ходом. У женщин победу одержала олимпийская чемпионка 2014 года, двукратный призёр Игр-2018 Майкен Касперсен Фалла. У мужчин лучшим стал 19-летний Ансгар Эвенсен.

Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Коннеруд

Спринт. Женщины

1. Майкен Касперсен Фалла – 2.29,06.

2. Ане Аппельквист Стенсет – +0,87.

3. Матильда Мирвольд – +0,97.

4. Юлье Мюре – +1,59.

5. Хейди Венг – +1,99.

Мужчины

1. Ансгар Эвенсен – 2.46,21.

2. Ховард Солос Тёугбёль – +0,67.

3. Синдре Бьёрнестад Скар – +0,73.

4. Каспер Стадаас – +0,73.

5. Эйрик Брандсдаль – +3,26.

Лидер мужской сборной Норвегии, трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Хёсфлот Клебо снялся с чемпионата страны из-за плохого самочувствия.

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