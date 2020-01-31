Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года пройдёт в Москве

В 2023 году российская столица примет чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщают в «твиттере» Европейского гимнастического союза. За всю историю существования турнир дважды проводился в Москве: в 2005 и 2006 годах.

Пост доступен в официальном «твиттере» Европейского гимнастического союза.

В художественной гимнастике европейское первенство проводится ежегодно. В 2019 году турнир проходил в Баку (Азербайджан). Ранее сообщалось, что чемпионат Европы 2020 года пройдёт в Киеве, 2021 года – в Варне (Болгария), 2022 года – в Тель-Авиве (Израиль).

На ЧЕ-2019 российские гимнастки завоевали все золотые медали.

В последний раз Россия принимала европейский турнир в 2012 году. Чемпионат проходил в Нижнем Новгороде.