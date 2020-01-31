Макларен возглавит расследование о допинге и коррупции в тяжёлой атлетике

Канадский юрист Ричард Макларен, возглавлявший расследование комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинге в российском спорте, займётся независимым расследованием обвинений в коррупции Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).
Поводом для расследования стал фильм немецкого телеканала ARD, в котором IWF и её многолетний руководитель Тамаш Аян обвиняются в создании «культуры коррупции» и сокрытии допинга. 22 января Аян был отстранён от работы на посту президента IWF на 90 дней. Временным президентом организации была назначена американка Урсула Папандреа. Также было принято решение о проведении внутреннего расследования в IWF.
«Нам был нужен кто-то, кто не является другом тяжёлой атлетики, чтобы объективно разобраться в этих серьёзных обвинения. Если мы хотим разобраться в этом, нам требуется следователь, результаты работы которого будут заслуживающими доверия и неоспоримыми. Вот почему мы выбрали профессора Макларена», — приводит слова Папандреа Inside the Games.
Назначение Макларена было ободрено исполкомом IWF. Канадский юрист и его помощники должны приступить к расследованию на следующей неделе.
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