World Athletics изменила стандарты обуви для легкоатлетов из-за конфликта с Nike

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) изменила стандарты беговой обуви, сообщают в официальном пресс-релизе ассоциации. Причиной послужил конфликт World Athletics с одним из крупнейших производителей спортивной обуви компанией Nike.

В ассоциации заявляли, что технология Vaporfly, разработанная Nike, даёт несправедливое преимущество легкоатлетам, которых спонсирует производитель. Новый регламент допускает использование всех моделей, присутствующих на рынке, в том числе и Vaporfly, однако накладывает ограничения на будущие модели. По новым правилам толщина подошвы не должна составлять более 40 мм и в неё может быть установлена только одна скрытая пластина.

«Регулировать рынок спортивной обуви – не наша задача, но мы обязаны сохранить целостность соревнований, обеспечив отсутствие несправедливого преимущества, получаемого за счёт обуви», – цитирует президента World Athletics Себастьяна Коу официальный сайт ассоциации.