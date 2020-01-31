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Минспорт РФ получил справку о присутствии Чёгина на сборах легкоатлетов в Сочи

Минспорт РФ получил справку о присутствии Чёгина на сборах легкоатлетов в Сочи
Другие / Лёгкая атлетика 0

Министерство спорта РФ получило справку Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о присутствии пожизненнно дисквалифицированного тренера легкоатлетов Виктора Чёгина на сборах национальной команды в Сочи 13-31 января 2020 года.

«В ходе работы отдела по расследованиям РУСАДА были выявлены следующие факты в отношении спортсменов, входящих в ВФЛА: присутствие пожизненно дисквалифицированного тренера по лёгкой атлетике (спортивная ходьба) Виктора Чёгина на сборах национальной команды, проходящих в Сочи с 13 по 31 января 2020 года», — цитирует справку РУСАДА РИА «Новости».

В 2018 году пять российских ходоков были лишены разрешения на выступление в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов из-за участия в сборе в Киргизии, на котором был замечен Чёгин.

В РУСАДА сообщили, что пожизненно отстранённый тренер продолжает работу
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