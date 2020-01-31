Ласицкене поддержала решение Минспорта РФ о приостановке госаккредитации ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене поддержала решение Министерства спорта РФ о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2020 года.

«Поддерживаю данное решение министерства спорта. При этом прекрасно понимаю, что это только начало большой работы на пути к выздоровлению российской лёгкой атлетики. Надеюсь, что и все последующие шаги будут не менее решительными. Радует, что в рабочую группу ОКР войдёт представитель комиссии спортсменов. Это будет Радион Гатауллин», — приводит слова Ласицкене РИА «Новости».

Также ОКР и Минспорт РФ рекомендовали руководству ВФЛА рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, и наделить рабочую группу ОКР по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics правом проведения внеочередной выборной конференции ВФЛА.