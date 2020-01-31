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Российская двойка Черных/Мамедова выиграла юниорский ЧЕ по бобслею

Российская двойка Черных/Мамедова выиграла юниорский ЧЕ по бобслею
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянки Любовь Черных и Елена Мамедова стали победительницами юниорского чемпионата Европы по бобслею в соревнованиях женских двоек. Черных и Мамедова выиграли оба заезда. В борьбе за серебро россиянки Алёна Осипенко и Юлия Беломестных 0,02 секунды уступили румынской двойке Андреа Греку и Иоана Георге.

В шаге от пьедестала остановился ещё один российский экипаж Полина Назарук/Александра Тарасова.

Всего в соревнованиях участвовали 10 двоек.

Бобслей. Юниорский чемпионат Европы. Инсбрук, Австрия
Женщины. Двойки

1. Любовь Черных/Елена Мамедова (Россия) — 1.49,00
2. Андреа Греку/Иоана Георге (Румыния) — 1.49,29
3. Алёна Осипенко/Юлия Беломестных (Россия) — 1.49,31
4. Полина Назарук/Александра Тарасова (Россия) — 1.49,56.

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