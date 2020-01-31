«Король лыж» Нортуг примет участие в «Гонке Легкова»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков сообщил, что двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Петтер Нортуг примет участие в «Гонке Легкова», которая пройдёт 14–15 марта в Пересвете Московской области. Король Лыж выступит как в звёздной эстафете, так и в массовых заездах.
«В 2018 году сомневался, что он уходит. Оказывается, не зря: всё это время он готовился к тридцатке в Пересвете. Ну что ж, дорогой Петтер, попробуй, догони нас на «Гонке Легкова»! Как говорится на вашей родине, где в своё время я всех обыгрывал, utfordringen akseptert, что означает «вызов принят», — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Александра Легкова.
В 2020 году фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» в шестой раз объединит любителей и профессионалов зимнего вида спорта на финальных стартах сезона.
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