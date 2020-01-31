Горшков пригласил министра спорта на тренировку группы Тутберидзе

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о встрече с министром спорта России Олегом Матыциным, где обсуждались итоги чемпионата Европы.
«Говорили о планах нашей совместной работы. Я пригласил министра на наше мероприятие в марте (шоу с участием сильнейших фигуристов страны «Россия, вперёд!» в ДС «Мегаспорт». — Прим. «Чемпионата»). Хотим также, чтобы министр посетил тренировки наших фигуристов, в том числе посмотрел, как тренируется группа Этери Тутберидзе, где есть целая плеяда не только девчонок, но и мальчишек, которые двигают фигурное катание вперёд», — приводит слова Горшкова пресс-служба Минспорта.
Говоря об ожиданиях от чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт с 16 по 22 марта в Монреале (Канада), Горшков подчеркнул: «Потенциал наших спортсменов достаточно высокий, главное — его реализовать. Если он будет правильно реализован, значит, будут и результаты».
- 31 января 2020
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